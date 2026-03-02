Se incendió un bus en la vía Carreto–Calamar

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un bus interdepartamental que cubría la ruta Sincelejo–Barranquilla, cuando el vehículo se incendió en plena carretera Troncal de Occidente, a la altura del kilómetro 116, en el tramo Carreto–Calamar.

La emergencia ocurrió en la noche del sábado 28 de febrero y fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de San Juan Nepomuceno, quienes lograron controlar las llamas y evitar que la tragedia tuviera consecuencias fatales. Según el reporte oficial, el conductor indicó que un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado habría originado el fuego.

El bus, perteneciente a la empresa Torcoroma y de placas STS-722, quedó totalmente destruido. Sin embargo, todos los ocupantes lograron evacuar a tiempo y no se registraron personas lesionadas.