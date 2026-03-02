Operativos del Plan Cazador dejan tres capturados y un aprehendido por homicidio en Cartagena

En el marco del “Plan Cazador por la Vida”, y en acciones contra el homicidio, se lograron dar resultados contundentes con el objetivo de seguir contrarrestando los delitos de impacto en esta capital bolivarense.

Capturados en Flagrancia

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia y a la activación del plan candado, se logró la captura de alias ‘Felo’, de 21 años, y la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes serían los presuntos responsables del homicidio de Daniel Yesid Cervantes Magallanes, de 28 años.

El hecho ocurrió el pasado 23 de febrero del presente año, en la calle 47 del barrio La María. De acuerdo a testigos, los dos procesados llegaron en una motocicleta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones a la víctima.

De igual forma, en el barrio La esperanza, sector El Hoyo, se realizó la captura en flagrancia de un sujeto conocido como “El Socha”, de 26 años, quien minutos antes había sostenido una riña con Luis Matos Galán, de 44 años. Este último, recibió una herida mortal con arma blanca, siendo trasladado a centro asistencial, donde falleció.

A alias ‘El Socha’ le figuran dos registros judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2025) y tráfico de estupefacientes (2023). Por otra parte, el occiso cuenta con una anotación judicial por el delito de hurto (2014).

Capturado por orden judicial

Finalmente, en el barrio Canapote, se notificó orden de captura por el delito de homicidio agravado a alias ‘Gokú’, de 19 años, quien es señalado como la persona que, presuntamente, participó en el homicidio de Wilfredo Herrera Alvarado, de 42 años, hechos ocurridos el 7 de agosto de 2023, en la calle 74 durante el aniversario del barrio 7 de Agosto.

Al capturado le figuran tres (3) registros judiciales por los delitos de homicidio (2015, 2023) y violencia intrafamiliar (2024).

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que les definan su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, señaló que en lo corrido del año se han capturado 14 personas por homicidio, 105 por porte ilegal de armas y se han incautado 95 armas de fuego ilegales.