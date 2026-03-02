Neiva fue sede de la Cumbre Nacional de Mujeres Caficultoras 2026

Neiva se convirtió en el epicentro del liderazgo femenino cafetero en Colombia al acoger la Cumbre Nacional de Líderes Gremiales Caficultoras 2026, un encuentro estratégico que reunió durante tres días a delegadas de diferentes departamentos del país.

El evento, articulado con la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros del Huila, permitió consolidar una hoja de ruta enfocada en aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión del gremio, de cara a los procesos institucionales de 2026.

Durante la instalación, se destacó el papel de las mujeres como actoras fundamentales en el presente y futuro del sector cafetero. En el balance presentado por el Comité de Equidad de Género, se evidenciaron avances en inclusión y participación, pero también desafíos en representatividad y acceso a cargos de elección gremial.

Entre los compromisos definidos se encuentran el impulso a nuevas candidaturas femeninas en los comités municipales y departamentales, el fortalecimiento del proceso democrático cafetero y la promoción de una mayor integración generacional en el campo.

La cumbre hace parte de un proceso que inició en 2017 y que permitió la construcción de la Política de Equidad de Género para la Mujer Caficultora, institucionalizando estos espacios como escenarios permanentes de diálogo y formación.

El cierre estuvo marcado por la simbólica “Siembra de Liderazgo”, en la que cada delegación recibió una semilla como representación del compromiso de promover más mujeres líderes en sus territorios.

Con este encuentro, Neiva reafirma su papel como escenario clave para la discusión del futuro del sector cafetero y el fortalecimiento de su institucionalidad.