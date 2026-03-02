Menor de 13 años falleció tras grave accidente de tránsito en Morales, sur de Bolívar
Otras tres personas también resultaron con lesiones
Dos motocicletas chocaron en la vía Perimetral del municipio de Morales, sur de Bolívar, dejando como saldo la muerte de un menor de 13 años y lesiones en otras tres personas.
Según información conocida por Caracol Radio, la víctima fatal respondía Juan Diego Díaz Tapias, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde los galenos de turno no pudieron mantenerlo con signos vitales.
Los heridos de este siniestro vial, fueron identificados como Yoiner Pineda Rodríguez, de 20 años; Abel David Llanos Alfaro, de 12 años y Libardo Arias Torres, de 13 años, actualmente bajo cuidado médico en el hospital local.
El caso es materia de investigación.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.