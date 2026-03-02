Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 11:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Menor de 13 años falleció tras grave accidente de tránsito en Morales, sur de Bolívar

Otras tres personas también resultaron con lesiones

Caracol Radio

Caracol Radio

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Dos motocicletas chocaron en la vía Perimetral del municipio de Morales, sur de Bolívar, dejando como saldo la muerte de un menor de 13 años y lesiones en otras tres personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según información conocida por Caracol Radio, la víctima fatal respondía Juan Diego Díaz Tapias, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde los galenos de turno no pudieron mantenerlo con signos vitales.

Los heridos de este siniestro vial, fueron identificados como Yoiner Pineda Rodríguez, de 20 años; Abel David Llanos Alfaro, de 12 años y Libardo Arias Torres, de 13 años, actualmente bajo cuidado médico en el hospital local.

El caso es materia de investigación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir