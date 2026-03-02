Listo el plan de seguridad para las elecciones del 8 de marzo en Boyacá

Boyacá

El Ejército Nacional anunció un amplio despliegue de tropas en Boyacá para garantizar la seguridad durante las próximas jornadas electorales, como parte del Plan Democracia, que busca asegurar el libre ejercicio del voto en todo el territorio departamental.

El comando de la Primera Brigada del Ejército confirmó que 4.100 soldados estarán desplegados en zonas urbanas y rurales. «...Vamos a desplegar más de cuatro mil soldados para garantizar el libre ejercicio del voto a todos los ciudadanos del departamento de Boyacá...», afirmó el oficial, al precisar que la brigada tiene a su cargo 119 municipios.

El dispositivo de seguridad cubrirá antes, durante y después de las elecciones, con especial atención en los puestos de votación rurales y de difícil acceso, donde las tropas también apoyarán la logística y el traslado del material electoral, en coordinación con la Registraduría y las demás autoridades civiles.

El secretario de Gobierno de la gobernación de Boyacá, Mauricio Reyes Camargo anunció un amplio despliegue de la Fuerza Pública con 2.541 policías de los cuales 1.923 son de la policía del departamento y 618 de la Metropolitana de Tunja, además de 4.000 uniformados de la Primera Brigada del Ejército.

Las autoridades tienen especial vigilancia en municipios del norte de Boyacá, Cubará y los que hacen parte de la Provincia de la Libertad, Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito por donde se mueven estructuras del ELN.