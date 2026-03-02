Karissa Schweizer, la rival a vencer para las atletas colombianas en la temporada 2026 (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Luego de haber sufrido lesiones graves para un deportista, incluyendo dos cirugías en el Tendón de Aquiles, Karissa Schweizer ha logrado meterse nuevamente en el radar del atletismo internacional.

La estadounidense de 29 años inició la temporada 2026 con destacadas participaciones en el BU David Hemery Valentine Invitational y el Campeonato Mundial de Cross Country, ambos certámenes en su país natal.

La primera de estas competencias, la cual se desarrolló en Boston, constó de 5 mil metros bajo techo y marcó un tiempo de 14:54.15, quedando así en el segundo lugar. Posteriormente, en el campeonato de Florida, recorrió 10 kilómetros en 33:58, lo cual la llevó a quedar en la decimoséptima casilla.

Ahora, el calendario ofrece nuevos retos. Schweizer, cuyo crecimiento en el rendimiento se ve complementado por las Nike Structure Plus, se alista para el inicio de la temporada al aire libre. Es por este panorama, recordando además sus complicadas lesiones, que necesita soporte, amortiguación, soporte y retorno de energía, lo que le ofrece su nuevo calzado.

Competencias como The TEN, Penn Relays y USATF 25 km Championships sirven como preparación para lo que viene, algo que le servirá mucho a la atleta de 29 años a la hora de encontrar el ritmo adecuado de competencia.

Claro está que los focos apuntan a la Wanda Diamond League, también llamada Liga Diamante (el evento más importante del 2026). Schweizer es una habitual participante y aunque todavía no está confirmada su presencia, lo más probable es que compita.