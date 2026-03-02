Juanes celebró sus 25 años de carrera: así fue el concierto en Madrid, España

El cantante colombiano Juanes celebra sus 25 años de carrera en solitario con una gira internacional que comenzó en Madrid el pasado 1 de marzo, en el Movistar Arena.

Se trata de un viaje por su carrera musical que está marcado por sus grandes éxitos como Volverte a Ver, La Camisa Negra, A Dios Le Pido, Nada Valgo Sin Tu Amor o Es Por Ti, junto a canciones inéditas de su próximo álbum.

El próximo 6 de marzo sale JuanEsteban, su undécimo disco, que es un homenaje a su propio nombre completo: Juan Esteban Aristizábal Vásquez.

“Qué alegría tan inmensa estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación y haber venido hoy. La casa está llena. Y el timing no sería mejor, el viernes próximo sale mi disco, se llama JuanEsteban y quiero presentar un pedacito de cumbia, que me gusta tanto la cumbia. Une todo el continente americano desde México hasta la Patagonia”, presentó así Juanes su próximo trabajo y dio inicio al concierto en el Movistar Arena.

Tras casi 10 años sin un concierto en España, Juanes ha dado en Madrid un auténtico espectáculo de baile, amor y reivindicación junto a grandes voces españolas como Pablo López, con quien cantó Mi Enemigo, y Manuel Carrasco.

“Hoy es un día especial. Esta canción la compuse cuando nació mi hija Luna que hoy ya tiene 22 años. Después nació mi hija Paloma, después nació mi hijo Dante. Y yo descubrí el amor puro, el amor de los hijos es el amor más inmenso, limpio, no tiene mezcla, es sagrado. Algunos que no tienen estarán diciendo: ‘¿este man de qué está hablando?’. Esperen, el día que les toque. Esta noche, Luna y Paloma están aquí en este show. Ahí están mis amores. El Dante está en el colegio, no pudo venir, se lo perdió. Quiero dedicar a mis hijos, a los hijos de sus hijos”.

Con este discurso, el colombiano se perdió entre el público para cantar desde la pista Para tu amor, canción que dedicó a sus dos hijas, Luna y Paloma, que se encontraban allí.

Este concierto forma parte de la gira mundial de Juanes 2026, que pasará por varios países desde Colombia hasta Estados Unidos, con Madrid como una de sus paradas más especiales.

Concierto de Juanes en Madrid. Foto: Caracol Radio Ampliar Concierto de Juanes en Madrid. Foto: Caracol Radio Cerrar

