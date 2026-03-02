Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 11:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Joven de 23 años falleció tras patada de caballo en Mompox

Familiares afirmaron que la víctima tenía contacto frecuente con el animal

Patas de un caballo, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Akaradech Pramoonsin

Patas de un caballo, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Un lamentable hecho enluta al corregimiento de Bomba, en jurisdicción de Mompox, Bolívar. Carlos Alberto Castro Meza, de 23 años, perdió la vida luego de sufrir una fuerte patada en el tórax por parte de un caballo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde permaneció bajo atención médica, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones internas. Según los especialistas, el impacto afectó órganos vitales y provocó complicaciones irreversibles.

Vecinos y familiares aseguran que Carlos Alberto tenía contacto frecuente con el animal, e incluso algunos señalan que podría haber sido de su propiedad. Su sepelio se llevará a cabo en el mismo corregimiento de Bomba, donde residía junto a sus padres.

Autoridades recordaron que este trágico suceso recuerda la importancia de extremar precauciones al interactuar con caballos, animales que, aunque nobles y dóciles en muchos casos, conservan instintos defensivos capaces de poner en riesgo la vida humana.

Tatiana Rodríguez

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir