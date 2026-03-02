Joven de 23 años falleció tras patada de caballo en Mompox

Un lamentable hecho enluta al corregimiento de Bomba, en jurisdicción de Mompox, Bolívar. Carlos Alberto Castro Meza, de 23 años, perdió la vida luego de sufrir una fuerte patada en el tórax por parte de un caballo.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital La Divina Misericordia de Magangué, donde permaneció bajo atención médica, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones internas. Según los especialistas, el impacto afectó órganos vitales y provocó complicaciones irreversibles.

Vecinos y familiares aseguran que Carlos Alberto tenía contacto frecuente con el animal, e incluso algunos señalan que podría haber sido de su propiedad. Su sepelio se llevará a cabo en el mismo corregimiento de Bomba, donde residía junto a sus padres.

Autoridades recordaron que este trágico suceso recuerda la importancia de extremar precauciones al interactuar con caballos, animales que, aunque nobles y dóciles en muchos casos, conservan instintos defensivos capaces de poner en riesgo la vida humana.