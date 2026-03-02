Investigan tres homicidios cometidos en la zona rural de Ataco, sur del Tolima

Tolima

Conmocionada permanece la población de Ataco luego de los casos de homicidio registrados durante el más reciente fin de semana en la zona rural del municipio, los cuales dejaron tres hombres muertos, aún sin identificar.

De acuerdo con el teniente coronel Wilmer Yesid Álvarez, comandante del Distrito de Policía de Chaparral, el primer hecho se registró la mañana del sábado 28 de febrero, hacia las 6:30 a. m., en la vereda Anaime, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres que presentaban heridas por arma de fuego.

“A esta hora un equipo especial de Policía Judicial adelanta las labores investigativas correspondientes, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que permita esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, señaló el oficial.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio, que al parecer se habría presentado al interior de un establecimiento tipo cantina o bar, donde ambos hombres departían y fueron atacados con armas de fuego.

De otro lado, en la mañana del domingo 1 de marzo fue lesionado con arma de fuego un hombre de 40 años en la vereda El Madroñal, también en zona rural de Ataco. La víctima fue trasladada por cercanía al hospital del municipio de Planadas, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“De manera inmediata se activaron todas las capacidades institucionales y un equipo especial de Policía Judicial adelanta la investigación correspondiente, realizando la recolección de evidencias y elementos materiales probatorios. La Policía Nacional rechaza de manera contundente este tipo de hechos que afectan la vida y la tranquilidad”, expresó el teniente coronel.

A estos tres homicidios en Ataco se suman otros dos ocurridos en un resguardo indígena en límites con el municipio de Coyaima, donde fueron asesinados dos hermanos de una gobernadora indígena en medio de un ataque armado. Con estos casos, asciende a cinco el número de homicidios registrados en el sur del Tolima en menos de tres días.