Ibagué no está en crisis, pero tampoco crece al ritmo que necesita: Alba García sobre el desempleo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la experta en temas de desarrollo económico, Alba Lucía García, se refirió a la última encuesta de hogares publicada por el DANE en la que el desempleo en el país se ubica en un 10,9% y en Ibagué en el 12,4%.

García aseguró que Ibagué no está empeorando, pero tampoco está mejorando al ritmo que va el país, por lo que la capital del Tolima está en “Esa gripa que no se complica pero que tampoco mejora”.

“Si al país le bajó la fiebre de 39 a 37, Ibagué sigue en 38 grados, no estamos en cuidado intensivos, pero tampoco estamos totalmente estables, el desempleo bajó apenas solo 0,1% frente al año pasado, eso no eso no es una recuperación fuerte”, dijo la experta en temas económicos.

La exdirectora de Fenalco Tolima resaltó que al comparar en el 2025 con el inicio del 2026 están casi que igual las cifras, pese a que se cambió de año y dinámica del país es diferente.

¿Cómo le va a Ibagué en la ocupación laboral para los jóvenes?

En este aspecto aseguró que se observa una mejora importante, lo que llevó a bajar el desempleo juvenil del 21,2% al 19,1%, aunque lanzó una alerta porque uno de cada cinco jóvenes que salen a buscar una oportunidad laboral en Ibagué no lo consigue.

“Cuando un joven no consigue empleo pasan tres cosas, uno se va para la informalidad, dos se va para otra ciudad o tres acepta cualquier salario así sea muy bajo y eso a largo plazo le pega durísimo a la productividad del Tolima”, resaltó.

Por otra parte, analizó la informalidad laboral en la capital del Tolima que es del 48,2%, lo que significa que casi la mitad de las personas que trabajan en Ibagué lo hacen de esta manera, sin seguridad social, sin estabilidad y en el rebusque del día a día. Lo que demuestra la fragilidad del mercado laboral respecto a otras ciudades.

“El empleo no depende de una persona o de una administración, depende de como está la economía nacional, si hay inversión privada, de cómo está la política fiscal, es decir los impuestos y del tipo de empresas que tenemos en a ciudad, esto es estructural”, dijo García.

Finalmente, indicó que se necesita una estrategia local que permita crear empleo formal, estable y productivo porque no es lo mismo vender en una esquina que tener el pago de todo lo de ley.