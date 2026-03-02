Grupo Argos cerró el 2025 con una utilidad neta de COP 4,3 billones

Antioquia

El Grupo empresarial antioqueño Argos entregó un reporte de sus ganancias y utilidades del año 2025, el cual calificó de “extraordinario” al tener ganancias y distribuciones “históricas” para sus accionistas.

“Grupo Argos registró utilidades históricas derivadas del sólido desempeño operativo y financiero de sus negocios, y la ejecución de transacciones extraordinarias que se reflejaron en utilidades consolidadas por casi COP 12,0 billones entre 2024 y 2025, y en la valorización del portafolio de sus accionistas”, manifestó en un comunicado.

También argumentó las buenas cifras en el crecimiento del valor de la acción ordinaria que durante el año anterior pasó del 45% al 47%, “considerando el valor combinado entre las acciones de Grupo Argos y las que recibieron de Grupo Sura. Incluyendo dividendos pagados, recompras de acciones y entrega de títulos del Proyecto de Escisión, la organización distribuyó más de COP 11,5 billones en retornos a sus accionistas durante 2025”.

La otra razón detrás de estas ganancias fue la escisión de proyectos de inversión en Estados Unidos que se prolongó 20 años y afectó a otros proyectos. “Queda una compañía que gestiona una base robusta de activos en infraestructura y materiales de construcción por COP 16,8 billones y que cuenta con un portafolio de proyectos cercano a COP 40 billones para capitalizar la demanda creciente por estos sectores a lo largo de toda su huella geográfica”, manifestó el Presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez.

En otro aparte, Cementos Argos reporta al cierre de 2025 ingresos consolidados por COP 5,1 billones y un ebitda ajustado de COP 1,3 billones y recalca que, tras la escisión con Grupo Sura y recompras, se logró la distribución de COP 3,5 billones.

El informe completo reporta situaciones similares en empresas filiales del Grupo Argos.