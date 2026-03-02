Gaviotas Chiquinquirá, campeón del Torneo Élite “Juega por tu barrio”

En una final no apta para cardíacos, el equipo Gaviotas Chiquinquirá se coronó por primera vez campeón del Torneo Élite “Juega por tu Barrio”, tras derrotar a Blas de Lezo en dos juegos consecutivos y quedarse con la serie 2-0.

El primer compromiso se disputó el sábado 28 de febrero, donde Gaviotas se impuso con marcador de 10-2 en un encuentro vibrante que contó con cuadrangulares, grandes atrapadas y jugadas espectaculares que el público disfrutó de principio a fin.

El segundo duelo, jugado el domingo 1 de marzo en un estadio Argemiro Bermúdez Villadiego casi lleno en su totalidad, fue aún más dramático. Blas de Lezo abrió el marcador 1-0, pero Gaviotas igualó rápidamente. Más adelante, el equipo rival amplió la ventaja y llegó a estar arriba 8-2 hasta el sexto episodio. A falta de un inning para finalizar el partido, la mayoría de los asistentes ya pensaba en un tercer juego.

Sin embargo, Gaviotas tenía otros planes. En el séptimo episodio protagonizó un turno de seis carreras que igualó el encuentro y elevó la adrenalina en las tribunas. Posteriormente, Rafael Verbel conectó el hit de oro que impulsó la carrera de la victoria, dejando tendido en el terreno a Blas de Lezo y sellando el campeonato.

Verbel fue una de las figuras destacadas de la final en ambos compromisos, mientras que Lenin Marriaga fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del primer encuentro disputado el sábado.

Como dato curioso, por primera vez una final del campeonato concluyó en horas de la tarde, ya que en ediciones anteriores los juegos solían extenderse hasta la noche e incluso la madrugada.