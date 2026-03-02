Fredy Montero y Cristian Flórez: novedades de Real Cartagena para enfrentar a Tigres

En compromiso válido por la fecha 7 del torneo BetPlay, jugarán Tigres FC y Real Cartagena este martes 2 de marzo a las 7:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Como novedad, el equipo heroico vuelve a contar con su capitán Fredy Montero quien estuvo por fuera dos partidos tras una molestia, y la gran aparición en los convocados del lateral tolimense Cristian Flórez, ausente un año por rotura de ligamentos en su rodilla.

CONVOCADOS DE REAL CARTAGENA VS TIGRES FC

ARQUEROS: Guillermo Gómez, Reinaldo Fontalvo.

DEFENSAS: Cristian Graciano, Andrés Escobar, Cristian Flórez, Samuel Barco, Humberto García.

VOLANTES: Didier Pino, Jheison Solarte, Juan David Rodríguez, Héctor Long, Luis Guevara, Camilo Nieva.

ATACANTES: Janeth Alemán, Álvaro Meléndez, Jairo Ditta, Fredy Montero, Mauro Manotas y Camilo Tamayo.

Los cartageneros actualmente ocupan la tercera posición del campeonato con 13 puntos.