Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 12:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Fredy Montero y Cristian Flórez: novedades de Real Cartagena para enfrentar a Tigres

Ambos vuelven a la convocatoria tras superar lesiones

Real Cartagena

Real Cartagena

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En compromiso válido por la fecha 7 del torneo BetPlay, jugarán Tigres FC y Real Cartagena este martes 2 de marzo a las 7:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como novedad, el equipo heroico vuelve a contar con su capitán Fredy Montero quien estuvo por fuera dos partidos tras una molestia, y la gran aparición en los convocados del lateral tolimense Cristian Flórez, ausente un año por rotura de ligamentos en su rodilla.

CONVOCADOS DE REAL CARTAGENA VS TIGRES FC

ARQUEROS: Guillermo Gómez, Reinaldo Fontalvo.

DEFENSAS: Cristian Graciano, Andrés Escobar, Cristian Flórez, Samuel Barco, Humberto García.

VOLANTES: Didier Pino, Jheison Solarte, Juan David Rodríguez, Héctor Long, Luis Guevara, Camilo Nieva.

ATACANTES: Janeth Alemán, Álvaro Meléndez, Jairo Ditta, Fredy Montero, Mauro Manotas y Camilo Tamayo.

Los cartageneros actualmente ocupan la tercera posición del campeonato con 13 puntos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir