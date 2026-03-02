En Bolívar manifestantes bloquearon Troncal de Occidente exigiendo agua

Habitantes del municipio de San Juan Nepomuceno protagonizaron desde las primeras horas del lunes 2 de marzo el cierre completo de la vía nacional en el tramo Carreto – El Carmen de Bolívar, como mecanismo de presión frente a la persistente escasez de agua potable que golpeaba a distintos sectores de la población.

Según voceros de la comunidad, barrios como Paraíso, San José y Armero acumulaban alrededor de 45 días sin recibir el suministro regular del servicio, una problemática que describieron como reiterativa y sin una respuesta de fondo por parte de las entidades responsables.

Los manifestantes señalaron que esta no era la primera acción emprendida para reclamar soluciones. Recordaron que en años anteriores adelantaron bloqueos en accesos a colegios, cierres sobre la Troncal de Occidente, plantones frente a la Alcaldía y protestas en las instalaciones de la empresa operadora Servimaría, sin que hasta el momento se materializara una salida estructural al problema.

La manifestación ocasionó una extensa congestión vehicular que afectó la movilidad entre el interior del país y la región Caribe, impactando tanto a conductores de transporte de carga como a viajeros que se desplazaban por este importante corredor vial.

La jornada de protesta tuvo lugar a pocos días de las elecciones legislativas para el Congreso de la República, en las que se elegirían representantes a la Cámara y senadores, lo que dio mayor visibilidad a las exigencias ciudadanas en esta zona de los Montes de María.

Al finalizar el día, hubo un arreglo con miembros de la administración municipal, por tanto los asistentes decidieron retirar los obstáculos. Este martes 3 de marzo a las 9:00 se cumplirá una mesa de trabajo con el mandatario local.