Desde Neiva operan a más de 70 niños con cardiopatías congénitas al año

En Neiva se realizan cirugías cardiovasculares pediátricas para atender cardiopatías congénitas en el sur del país. / Foto: Suministrada.

En Colombia, cada año entre 2.000 y 3.000 bebés requieren cirugía o intervención especializada por cardiopatías congénitas, una de las principales causas de muerte por malformaciones en menores de un año.

Según cifras nacionales, de los cerca de 620.000 nacimientos anuales, entre 5.000 y 6.000 niños nacen con alguna malformación del corazón. Cada día, entre 14 y 17 familias reciben un diagnóstico que cambia su vida para siempre.

En el sur del país, la Clínica Medilaser, con sede en Neiva, se posiciona como la única institución que realiza cirugía cardiovascular pediátrica de alta complejidad y actualmente lidera un HUB de Cardiopatías Congénitas con cobertura en Huila, Caquetá y Boyacá.

La doctora Lucía Fernanda Casanova, cirujana cardiovascular y líder del programa, aseguró que el desafío va más allá del procedimiento quirúrgico.

“Hoy la pregunta no es cuántas vidas podemos cambiar, sino cuántas vidas hemos cambiado. Cada intervención representa una oportunidad de futuro para un niño y su familia”, afirmó.

El modelo de atención incluye diagnóstico prenatal especializado, seguimiento materno-fetal de alto riesgo, cirugía cardiovascular pediátrica, hemodinamia, cuidado intensivo neonatal y pediátrico, además de seguimiento a pacientes en la vida adulta que no fueron diagnosticados oportunamente.

Solo en el Huila, donde se proyectan cerca de 7.300 nacimientos en 2025, se estiman alrededor de 73 casos de cardiopatías congénitas. Durante el último año, la clínica atendió 75 pacientes que requirieron cirugía o procedimientos especializados, consolidando su capacidad resolutiva en la región.

Con tecnología especializada y talento humano entrenado, la institución busca cerrar brechas de acceso a servicios de alta complejidad fuera de los grandes centros urbanos del país.