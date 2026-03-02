Capturado ‘El Maikol’, señalado de hurtar celulares en el barrio 7 de Agosto

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La captura de ‘El Maikol’, de 26 años, se produjo sobre la calle 72 con carrera 17 del barrio 7 de Agosto, quien minutos antes le había halado un celular a un ciudadano que transitaba por el sector. El elemento recuperado, avaluado en más de un millón pesos, fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.Al detenido, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en esta zona de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado 1.335 personas por diferentes delitos, entre ellos, 178 por el delito de hurto.“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.