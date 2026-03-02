Hable con elPrograma

A la cárcel dos integrantes de ‘Los Satanás’ en Soacha: atemorizaban a comerciantes y conductores

Los capturados deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por porte de armas y explosivos de uso restringido.

A la cárcel dos integrantes de ‘Los Satanás’ en Soacha: atemorizaban a comerciantes y conductores. Foto: suministrada.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

La Policía de Soacha dio otra golpe a la estructura criminal de ‘Los Satanás’, que tiene azotados a los comerciantes y conductores de transporte público en el municipio.

El operativo entre la Policía Judicial, Inteligencia, el GAULA, el grupo GOES y la Fiscalía General de la Nación, se realizó en el sector de León XIII donde capturaron a dos integrantes de la banda criminal.

Dos hombres conocidos con los alias ‘Alexander’ y ‘Rambú CV’, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por porte de armas y explosivos de uso restringido.

“Desde el Gobierno de la ciudad hemos sido claros, vamos a enfrentar con determinación a las estructuras que pretenden sembrar miedo en nuestros barrios y afectar a nuestros comerciantes. Este golpe a ‘Los Satanás’ demuestra que estamos actuando con inteligencia, articulación y autoridad”, afirmó el mandatario, Julián Sánchez ‘Perico’.

Durante el procedimiento se incautaron un revólver, munición, un artefacto explosivo, dos motocicletas, celulares y panfletos intimidatorios alusivos a la estructura criminal.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

