Turismo en el Huila crece en 2026, pero persisten retos en seguridad y certificación hotelera

Neiva

La realización de eventos políticos y empresariales, principalmente en Neiva, ha dinamizado la llegada de visitantes. Estas actividades han permitido que los alojamientos incrementen su demanda y superen cifras que tradicionalmente rondaban el 40 %. El balance parcial del año refleja un comportamiento alentador para el gremio.

Uno de los logros más destacados fue la participación del departamento en ANATO 2026, donde la promoción institucional fortaleció la visibilidad del destino a nivel nacional e internacional. Municipios como San Agustín también tuvieron una destacada presencia con empresarios y autoridades locales. Estas acciones buscan consolidar al Huila como destino competitivo.

Joan Rodríguez, Cotelco Huila, comento que “se suma la limitada frecuencia aérea en el Aeropuerto Benito Salas, donde operan pocas aerolíneas comerciales. Aunque el departamento cuenta con una vía en buenas condiciones desde Bogotá y registra visitantes provenientes de otras regiones, el costo de los tiquetes sigue siendo un factor determinante”.

En cuanto a calidad y estándares, el Huila dispone de cerca de 1.200 establecimientos de alojamiento, pero solo dos o tres cuentan con certificación en normas técnicas colombianas. Hoteles afiliados a Cotelco han iniciado procesos de fortalecimiento, y ya se trabaja con 20 establecimientos en fase de certificación.