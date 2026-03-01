Sismo de magnitud 5,3 sacude a Norte de Santander

Norte de Santander.

Un sismo de magnitud 5,3 se registró en la madrugada de este domingo en el departamento de Norte de Santander, generando alarma entre habitantes de varios municipios y regiones cercanas del nororiente colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico ocurrió a las 5:12 de la mañana, con epicentro localizado a 13 kilómetros del municipio de Salazar y a una profundidad de 179 kilómetros, lo que explica que el movimiento fuera percibido en una amplia zona del país.

Habitantes de municipios del área metropolitana de Cúcuta, así como de otras localidades del departamento, reportaron haber sentido el temblor durante varios segundos.

El movimiento también fue percibido en ciudades de departamentos vecinos, entre ellas Bucaramanga, donde ciudadanos manifestaron haber sentido oscilaciones leves en viviendas y edificios.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento.

Organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo preventivo mientras continúan recopilando información desde los diferentes municipios.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar si sintió el sismo a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el análisis del comportamiento sísmico en la región.