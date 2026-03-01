Presidente Trump afirma que EE.UU. hundió nueve buques iraníes y destruyó su cuartel naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo 1 de marzo, que fuerzas estadounidenses destruyeron y hundieron nueve buques navales iraníes en el marco de una ofensiva contra objetivos militares de Irán.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, el mandatario afirmó que algunas de las embarcaciones eran “relativamente grandes e importantes” y advirtió que las operaciones continuarán contra el resto de la flota. “Pronto estarán flotando en el fondo del mar”, escribió, al tiempo que señaló que en un ataque distinto fue “largamente destruido” el cuartel general de la Armada iraní.

En el mismo mensaje, Trump señaló que, “aparte de eso”, la Marina iraní “está muy bien”, en referencia a la magnitud de los daños que, según dijo, habrían sufrido las fuerzas navales de ese país.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente sobre las declaraciones del presidente estadounidense ni han confirmado los supuestos ataques contra sus instalaciones navales.