Posibles retrasos en la modernización del alumbrado público en Cali, alerta el gremio de ingenieros

Aciem Valle asegura que la modernización del alumbrado es un proyecto de alta complejidad técnica, financiera y operativa, que involucra eficiencia energética, nuevas tecnologías, sostenibilidad y calidad del servicio.

Este gremio de ingenieros en el Valle del Cauca, Aciem, mostró su preocupación técnica real sobre la continuidad de proyectos vitales para la Capital del Valle.

Al respecto, la Junta Directiva de la Asociación manifestó que se pueden generar retrasos críticos en la modernización del alumbrado público de Cali.

“Esto afecta directamente la incorporación de nuevas tecnologías y la eficiencia del servicio que la ciudadanía espera”, sostuvo el presidente de Aciem, Leonardo Andrés Carvajal.

Pare el gremio, la modernización del alumbrado es un proyecto de alta complejidad técnica, financiera y operativa, que involucra eficiencia energética, nuevas tecnologías, sostenibilidad y calidad del servicio. Su adecuada estructuración requiere rigor técnico, planeación de largo plazo y modelos contractuales acordes con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Claridad

La Asociación Colombiana de Ingenieros solicita claridad en marcos jurídicos e innovación.

“Consideramos fundamental que tanto entes de control como entidades ejecutoras avancen en clarificar los marcos jurídicos para esquemas innovadores, tales como aliados estratégicos o inversionistas en servicios públicos esenciales”, sostiene la Junta Directiva de Aciem Valle.

Reiteraron su disposición para apoyar a EMCALI y a las autoridades competentes en la revisión de alternativas tecnológicas y el fortalecimiento de la estructuración de proyectos. El objetivo debe ser proyectar a EMCALI como una empresa moderna, eficiente y sostenible.