Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Está el país listo para la jornada electoral del 8 de marzo?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo habla con el registrador nacional Hernán Penagos.
¿Cuál es el panorama para las elecciones del 8 de marzo?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El próximo 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral para escoger al nuevo congreso y a los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial, en medio de una ola invernal y 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia.
¿Los tarjetones para las consultas los piden los votantes o los deben entregar los jurados?
En ese sentido, para este capítulo hablaremos con el registrador nacional, Hernán Penagos, para entender cómo está el panorama nacional rumbo a elecciones y cómo se garantizará la seguridad y transparencia de las mismas.
Escuche el episodio COMPLETO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio