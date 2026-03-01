Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Está el país listo para la jornada electoral del 8 de marzo?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es el panorama para las elecciones del 8 de marzo?

El próximo 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral para escoger al nuevo congreso y a los candidatos que irán a la primera vuelta presidencial, en medio de una ola invernal y 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia.

¿Los tarjetones para las consultas los piden los votantes o los deben entregar los jurados?

En ese sentido, para este capítulo hablaremos con el registrador nacional, Hernán Penagos, para entender cómo está el panorama nacional rumbo a elecciones y cómo se garantizará la seguridad y transparencia de las mismas.

Escuche el episodio COMPLETO aquí:

