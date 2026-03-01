Frenan construcción de condominio campestre en Fusagasugá por desviar fuentes de agua

Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió las actividades de explotación minera y construcción en un proyecto de vivienda campestre ubicado en la vereda Espinalito del municipio de Fusagasugá.

Estas actividades estaban deteriorando ambientalmente el entorno, según constataron profesionales de la Dirección Regional Sumapaz, que realizaron una inspección técnica.

Tras las investigaciones, se comprobó que en distintas áreas de los predios se han realizado intervenciones y movimientos de tierra que han alterado el relieve natural, impactando el recurso suelo.

Además, se constató que también se afectaron los cuerpos de agua, esenciales para la cuenca de la quebrada Espinalito y el río Cuja.

“Observamos con preocupación que, en el área de intervención, varias fuentes hídricas fueron modificadas y algunas perdieron su curso natural debido al movimiento de tierras y la adecuación de taludes, con lo que se comprometió su funcionalidad natural”, enfatizó la directora regional Sumapaz, Érika Álvarez.

En ese sentido, la Corporación enfatiza que el cumplimiento de las normas ambientales y el control sobre la ejecución de las licencias son de carácter obligatorio e inmediato.

Asimismo, hace un llamado a administraciones, curadurías y constructores que el desarrollo del territorio debe ser sostenible y garantizar que las obras no desborden lo autorizado ni pongan en riesgo la estructura ecológica.