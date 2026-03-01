Hable con elPrograma

Ejército israelí afirma no estar al tanto de ataque israelo-estadounidense contra escuela en Irán

AFP

El ejército israelí declaró el domingo no estar al tanto de un ataque israelo-estadounidense contra una escuela en Irán que, según las autoridades iraníes, causó más de 100 muertos.

“En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (...) Operamos con extrema precisión”, declaró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.

La Media Luna Roja iraní declaró el domingo que 108 personas murieron en un ataque contra la escuela Minab, en el sur de Irán.

