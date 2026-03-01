Conflicto armado mantiene en crisis humanitaria a Norte de Santander

Norte de Santander.

Norte de Santander se ubicó entre las regiones del país más impactadas por las dinámicas de desplazamiento forzado y confinamiento durante enero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que evidencia la persistencia de la crisis humanitaria derivada del conflicto armado.

El balance nacional señala que entre el 1 y el 31 de enero se registraron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas y siete eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 17.651 ciudadanos en distintas zonas del país. Dentro de esas cifras, el departamento tuvo una participación significativa en ambos fenómenos.

En materia de desplazamiento forzado, los municipios de Tibú y El Tarra reportaron emergencias que dejaron 862 personas obligadas a abandonar sus territorios, ubicando a Norte de Santander entre las zonas con mayor número de afectados a nivel nacional durante el primer mes del año.

A esta situación se sumó un evento de confinamiento en el municipio de La Esperanza, donde cerca de 3.000 habitantes quedaron restringidos en su movilidad debido a las condiciones de seguridad, lo que generó dificultades para el acceso a alimentos, atención médica y actividades básicas diarias.

Las cifras reflejan que el departamento enfrenta simultáneamente las dos principales afectaciones humanitarias del conflicto armado: comunidades desplazadas por la violencia y poblaciones que permanecen atrapadas en sus territorios ante el riesgo de enfrentamientos o la presencia de actores armados ilegales.

El informe advierte además que el confinamiento continúa consolidándose como una de las consecuencias más graves del conflicto, al impactar a un número mayor de personas que el desplazamiento forzado, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades humanitarias frente a la situación en regiones como el Catatumbo.