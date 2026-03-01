Bomberos de San Agustín en crisis por falta de firma de convenio

De no obtener una pronta solución, en los próximos días se evaluará la posibilidad de cerrar la estación. Foto Bomberos San Agustín.

Neiva

El Cuerpo de Bomberos del municipio de San Agustín enfrenta una compleja situación debido a la falta de firma del convenio con la Alcaldía para la vigencia 2026. Aunque la propuesta fue radicada desde octubre del año anterior, hasta la fecha no se ha formalizado el acuerdo que garantiza la prestación del servicio.

Según explicó uno de sus voceros, esta problemática no es nueva y suele repetirse cada inicio de año en varios municipios del país. En esta ocasión, el convenio venció el 31 de diciembre y, pese a los reiterados llamados, no se ha concretado la renovación para asegurar la atención oportuna de emergencias.

Según Henry Itaz, oficial de bomberos, manifestó que “actualmente, la estación cuenta únicamente con una persona, contratada con recursos propios, quien se encarga de labores administrativas y del servicio de recarga de extintores. No se están atendiendo emergencias, ya que un solo hombre”.

La incertidumbre es creciente, pues los demás integrantes del cuerpo de bomberos han tenido que buscar otras fuentes de ingreso mientras se define el futuro del convenio. De no obtener una pronta solución, en los próximos días se evaluará la posibilidad de cerrar la estación, dejando sin cobertura a cerca de 35 mil habitantes y a las 95 veredas, además de los turistas que visitan esta zona del sur del Huila.