Autoridades investigan feminicidio en zona rural de Colosó, Sucre

Sincelejo

Hay consternación en Colosó, Sucre, por el asesinato de la docente Eugenia Isabel Pérez Hernández, maestra de preescolar en la vereda La Esmeralda, zona rural de este municipio de los Montes de María.

Según las primeras versiones, la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante durante una discusión con su compañero sentimental, Luis Fernando Barrios , en la casa de los padres de la mujer.

El presunto agresor huyó del lugar y, de acuerdo con información extraoficial, posteriormente ingirió una sustancia tóxica, por lo que fue llevado a un centro médico en Sincelejo.

El CTI realizó la inspección técnica del cadáver en las primeras horas de este domingo 1 de marzo, mientras la Policía y la Fiscalía avanzan en la recopilación de testimonios y evidencias para esclarecer el caso.

La comunidad educativa de Colosó lamentó el hecho y pidió justicia y acciones urgentes contra la violencia de género.

La Alcaldía de Colosó, en un comunicado público en sus páginas oficiales, lamentó el hecho, al que tiempo pidió a quienes sean victimas de violencia de género denunciarlo antes las autoridades.

“Desde la Alcaldía del Municipio de Colosó levantamos nuestra voz con firmeza y compromiso: ¡No más violencia contra la mujer!; ¡No más feminicidios! . Rechazamos todo acto que atente contra la vida, la dignidad y los derechos de nuestras mujeres. La violencia no puede seguir arrebatando sueños, familias y futuros. Hacemos un llamado a la comunidad a denunciar, acompañar y proteger. La prevención es tarea de todos y todas. Construyamos un municipio donde las mujeres vivan libres, seguras y respetadas. Desde la Alcaldía reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la justicia y la defensa de los derechos de las mujeres”. Se lee en las redes sociales de la Alcaldía de Colosó.