Aumenta el hurto a personas en Neiva mientras otros delitos muestran reducción

Neiva

Las cifras oficiales sobre hurto en Neiva evidencian un comportamiento mixto en materia de seguridad. Aunque los reportes por robo a residencias, comercio y vehículos presentan disminuciones que oscilan entre el 8 % y el 27 %, el hurto a personas registra un aumento preocupante. Las estadísticas se basan en las denuncias formales interpuestas por la ciudadanía ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana de Neiva, en el mismo periodo del año anterior se habían reportado 651 casos de hurto a personas. En lo corrido de este año la cifra ascendió a 784 denuncias, es decir, 129 hechos adicionales que representan un incremento cercano al 20 %. Este delito se convierte actualmente en la principal afectación en la capital huilense.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía metropolitana de Neiva, afirmo que “frente a este panorama, la institución ha fortalecido sus estrategias operativas con intervenciones focalizadas, especialmente en el microcentro, donde se concentra la mayor actividad comercial y flujo de ciudadanos. Allí se ha incrementado el pie de fuerza”.

El llamado final a la ciudadanía es fortalecer la confianza con la patrulla asignada a cada sector, mantener comunicación permanente y denunciar cualquier hecho sospechoso, como herramienta clave para enfrentar la inseguridad en la ciudad. Importante conocer e numero del cuadrante para dar oportuna información.