Arroceros del norte del Tolima se bajan a última hora del paro nacional

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el representante de Dignidad Agropecuaria en el Tolima, Manuel Cardozo, reveló que los arroceros del departamento, incluidos los del norte, definitivamente no participarán en el paro nacional convocado para este lunes 2 de marzo.

En los últimos días, los arroceros del Tolima se habían dividido frente al paro convocado por Dignidad Arrocera. Los del sur habían rechazado la convocatoria debido a la cosecha que se aproxima y por aparentes intereses políticos detrás de la movilización, mientras que los del norte habían expresado su deseo de participar en los bloqueos viales. Sin embargo, la tarde del domingo cambiaron de posición.

“En el norte del Tolima vamos a esperar la dinámica a nivel nacional, no vamos a participar del paro. La decisión no fue fácil: algunos agricultores querían paro y otros no; otros dicen que esperemos que pasen las elecciones y ahí sí se haga la movilización en el centro del país. Hay muchas opiniones y posturas, y dentro del comité en el norte tomamos la decisión unánime de esperar qué acontece en las otras regiones”, manifestó Cardozo.

Es decir, el lunes 2 de marzo no habrá bloqueos viales en municipios como Lérida y Armero Guayabal, como se había anunciado en los últimos días por parte de Dignidad Agropecuaria.

De otro lado, los distritos de riego y asociaciones de los municipios del sur del Tolima ya habían descartado su participación en el paro.

“Manifestamos nuestra preocupación frente a la presencia de intereses políticos y electorales en algunos sectores que promueven esta movilización, los cuales no representan directamente a los productores de arroz ni hacen parte real de la cadena productiva. En un contexto preelectoral, este tipo de dinámicas pueden instrumentalizar la crisis del sector en perjuicio de los agricultores”, manifestaron en un comunicado a la opinión pública.

Así las cosas, en el nuevo paro arrocero solo participarían los productores de Norte de Santander y Meta, mientras que los del Huila y Tolima se mantendrán al margen.