La procuraduría requirió a la Gobernación del Tolima por riesgos en las elecciones de JAC

Tolima

Con ocasión del proceso electoral de las Juntas de Acción Comunal para el periodo 2026–2030, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Gobernación del Tolima y a las 47 alcaldías del departamento la información detallada sobre las medidas adoptadas para implementar la Ley 2492 de 2025, que establece las acciones para fortalecer la convivencia ciudadana y consolidar la paz en los municipios.

“En desarrollo de su función preventiva vigilará que este 26 de abril, fecha en que se llevarán a cabo los comicios comunales, se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía, principalmente los de participación ciudadana y comunitaria, y la aplicación del principio de coordinación de la función administrativa”, indicó la Procuraduría.

Para ello, le pidió a la Gobernación del Tolima coordinar con las alcaldías de su jurisdicción el proceso electoral de las JAC, brindar asistencia técnica, orientar en zonas de riesgo contra presiones o cooptación, monitorear el calendario, promover alianzas con la fuerza pública y otros, e identificar riesgos en áreas rurales para garantizar elecciones libres y seguras.

A las alcaldías municipales les solicitó vigilar de cerca las JAC, verificar censos, asambleas y tribunales electorales, proteger la participación sin injerencias, actuar con rapidez ante irregularidades o amenazas, resolver disputas, registrar dignatarios solo si cumplen requisitos legales, coordinar seguridad y asegurar transparencia, publicidad y acceso a la información para que se conozcan las reglas.

La Entidad busca anticiparse a retrasos, vacíos o incumplimientos que pudieran frenar la aplicación de la ley, de tal manera, que los ajustes institucionales ordenados por el Congreso de la República se traduzcan en mejores capacidades locales para atender conflictos y promover entornos de convivencia.