La ubicación de un celular robado permitió la captura de un ladrón en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se logró la captura en flagrancia de un individuo de 25 años, conocido con el alias de ´Mateo´, por el delito de hurto agravado.

El operativo se desarrolló por parte de agentes de la Metropolitana tras recibir información sobre un hecho de hurto que se había registrado en el barrio Restrepo.

La víctima un hombre de 34 años informó a las autoridades que había sido víctima del hurto de su teléfono celular iPhone, mientras se encontraba laborando en un establecimiento de comercio.

De acuerdo con la información del afectado, el delincuente aprovechó un descuido para quitarle el equipo móvil y salió del establecimiento de comercio con rumbo desconocido.

“Gracias a la oportuna de la víctima, quien entregó las características del presunto responsable, y al seguimiento realizado mediante el sistema de geolocalización del equipo móvil, los uniformados lograron ubicar al implicado en el barrio Praderas del Norte”, dijo el mayor, Ricardo Andrés Moreno Vargas, Comandante de Distrito Uno de la Policía en Ibagué.

En este sector, los policías abordaron a esta persona, quien fue plenamente señalado por la víctima como el presunto autor del hurto. Ante esta situación y teniendo en cuenta la intención del afectado de interponer la respectiva denuncia, se procedió a materializar la captura en flagrancia.

Es de resaltar que, al verificar sus antecedentes judiciales, las autoridades evidenciaron que a este individuo le figuran tres anotaciones por el delito de hurto calificado y agravado, así como una anotación por homicidio tentado.