Neiva cuenta con sitio autorizado para la disposición de escombros

Neiva

La autoridad ambiental recordó que en Neiva existe un lugar oficialmente destinado para la disposición de escombros y residuos de construcción. Se trata del Relleno Sanitario Los Ángeles, ubicado en el corregimiento de Fortalecillas, al norte del municipio. Allí se realiza la correcta gestión de los residuos que se generan en la ciudad.

Desde la administración municipal se explicó que el proceso para disponer los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) es sencillo. El primer metro cúbico es gratuito y puede ser recogido solicitando el servicio a la empresa Ciudad Limpia, encargada de la operación del relleno sanitario.

Andrés Felipe Buitrago, comento que “en cuanto a los materiales permitidos, el sitio está habilitado para recibir residuos derivados de obras, remodelaciones y demoliciones. La clasificación y manejo interno de estos elementos es responsabilidad del operador, garantizando una disposición adecuada y cumpliendo con la normativa ambiental vigente”.

Las autoridades reconocen que aún persisten puntos críticos en sectores como el costado norte de la pista del aeropuerto y en la salida hacia El Caguán, donde algunos ciudadanos arrojan desechos de manera indebida. Por ello, el llamado es a fortalecer la cultura ciudadana.