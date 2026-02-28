Mujer falleció por accidente de tránsito en El Pozón: otra persona está gravemente herida

Autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de un trágico accidente de tránsito, ocurrido en el barrio El Pozón, suroccidente de Cartagena, donde una mujer perdió la vida y otra permanece en estado crítico.

El hecho se registró en la calle conocida como La Cuchara. Según los primeros reportes, las dos mujeres se desplazaban en motocicleta cuando presuntamente fueron embestidas por una volqueta que transitaba por el sector. El fuerte impacto ocasionó que una de ellas falleciera de manera inmediata en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima mortal quedó atrapada bajo las llantas del vehículo pesado, sufriendo lesiones fatales. Su acompañante resultó con heridas de gravedad, entre ellas una lesión abierta en una de sus piernas, y permaneció tendida sobre la vía mientras llegaban los organismos de socorro.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena para acordonar la zona y realizar los actos urgentes. Funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) practicaron la inspección técnica del siniestro con el fin de recopilar evidencias que permitan determinar responsabilidades.

La persona herida fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Hasta el cierre de esta edición no se había emitido un parte oficial sobre su evolución.