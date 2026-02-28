Mintrabajo investiga presunta intermediación y precarización laboral en tres hospitales del Valle

Por irregularidades en contratos con HUV dos contratistas fueron asegurados. Foto: Youtube( Thot )

En Cali, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que avanzan investigaciones por presunta intermediación y precarización laboral en tres hospitales del Valle del Cauca.

Además del Hospital Universitario del Valle, el jefe de la cartera laboral confirmó en Caracol Radio que realizaron visitas de inspección al Hospital Raúl Orejuela de Palmira y al Hospital Piloto de Jamundí.

Según el ministro, en el HUV se evidenció que la intermediación estaría en manos de dos organizaciones sindicales que, presuntamente, estarían utilizando la figura del contrato sindical para intermediar y precarizar la fuerza laboral en la prestación del servicio de salud.

“El uso abusivo de esta figura termina afectando un derecho fundamental como es la salud de los colombianos y colombianas”, afirmó Sanguino.

El Ministerio del Trabajo indicó que se encontraron dos agremiaciones —Agesoc y Asstracud— con las cuales presuntamente se estaría realizando intermediación laboral ilegal. Asimismo, se reportaron hallazgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, particularmente en áreas como laboratorio y servicios post mortem, donde se identificaron riesgos químicos y biológicos.

De acuerdo con la entidad, estos hallazgos están respaldados por un informe de la ARL Colmena, y como resultado se impuso una medida preventiva y un plan de mejora para fortalecer las condiciones laborales y garantizar la protección de los trabajadores.

Hallazgos en Jamundí

En el Hospital Piloto de Jamundí, el Ministerio encontró 99 trabajadores vinculados directamente y 129 contratados a través de una empresa de servicios temporales.

Según explicó la cartera laboral, la institución adelanta un plan de formalización acompañado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que permitiría avanzar en la vinculación formal de cerca de 129 trabajadores.

Situación en Palmira





En el Hospital Raúl Orejuela de Palmira, identificaron alrededor de 99 trabajadores de planta y cerca de 600 vinculados de manera indirecta, algunos mediante contrato sindical y otros por órdenes de prestación de servicios.

El Ministerio señaló que muchos de estos trabajadores desarrollarían las mismas funciones que el personal vinculado directamente, pero con salarios inferiores y sin acceso pleno a prestaciones sociales. También se evidenciaron presuntas irregularidades en el reconocimiento de incapacidades y posibles incumplimientos en normas de seguridad laboral frente a riesgos biológicos y mecánicos.