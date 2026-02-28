“Es una de las guerras más innecesarias”: Analista internacional tras ataque de Israel y EEUU a Irán

Óscar Alejandro Guedez, periodista, analista internacional y segundo secretario de la Embajada de Venezuela de Irán entre 2011 y 2014, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre los ataques que se han registrado en las últimas horas por parte de Israel y Estados Unidos a Irán.

En un principio mencionó que “esta es una guerra de las más innecesarias de los últimos años”, debido a que, según dijo, hace un tiempo, cuando Trump bombardeó los sitios nucleares de Irán, supuestamente se habían destruido todos el programa nuclear iraní.

“Trump insistió en que se había eliminado cualquier manera de que Irán alcanzara la amenaza nuclear. Entonces cómo después de 5 meses se vuelven a activar esos programas”, cuestionó las declaraciones del mandatario estadounidense de ese tiempo.

Asimismo, señaló que no entiende la demanda de Estados Unidos de que Irán abandone su programa militar y balístico, pues dice que a un país “no se le puede exigir, según todo el ordenamiento internacional, que limite sus programas militares”.

¿Cuánto va a durar la guerra?

“Esta guerra parece que va a ser larga, las declaraciones de Trump nos hacen ver que Estados Unidos está preparando a su país para una guerra larga y que cueste muchas vidas y mucho dinero”, detalló.

Incluso, reveló que aunque Irán está dando una respuesta que no es pequeña, ha atacado a blancos en Dubai, aún no ha respondido a Israel.

“Se está centrando en la prevención defensiva de Estados Unidos y responderá directamente a Israel en los próximos días”, dijo.

Por otro lado, enfatizó en que, en Irán, hay grietas a nivel social, pero se ha mostrado unificado como Nación, lo que refuerza su hipótesis de que será un conflicto largo. “Irán va a permanecer unificado”.

De hecho, afirmó que esta guerra podría involucrar a más países de la región.

