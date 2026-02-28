Guterres urge “cese inmediato de hostilidades” y condena escalada militar en Oriente Medio
Estas declaraciones se dan en medio de una reunión solicitada por la ONU ante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el “cese inmediato de las hostilidades” y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras “el uso de la fuerza por parte de EEUU e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región”.
En un comunicado, el jefe de la ONU advirtió de que “la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, pidió “una desescalada urgente” y dijo que, de no producirse, “existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio”.