Embalse de Salvajina, en Calima-Darién no está en riesgo de generar afectaciones aguas abajo

Ante el aumento del volumen útil de los embalses, el gobierno Nacional espera que la generación de energía tenga un impacto favorable a los usuarios.

Durante la inspección, vigilancia y control a diferentes embalses del país, en especial de aquellos que presentan volúmenes altos por las lluvias atípicas, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica Calima, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.

El embalse es operado por la empresa Celsia, que genera energía para 70 mil hogares y se abastece del Río Calima y el Río Bravo.

Según explicó el Superintendente, durante el recorrido se recopiló información y se verificó sus condiciones operativas, su plan de gestión del riesgo de desastres, sus niveles de llenado y las condiciones de generación de energía.

No hay riesgo

“Este embalse está actualmente en un 97,2% de su volumen útil. Ese 2,8% restante significa 61 cm para que llegue al nivel del vertedero… No se encuentran riesgos de vertimientos que puedan generar afectaciones aguas abajo”; informó el superintendente Durán.

Durante el mes de febrero de 2026, la Superservicios ha realizado visitas de inspección a los embalses de Urrá en Córdoba, Hidroituango en Antioquia y Calima en el Valle del Cauca.