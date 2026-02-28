Embalse de Salvajina, en Calima-Darién no está en riesgo de generar afectaciones aguas abajo
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, reveló que este embalse está actualmente en un 97,2 % de su volumen útil.
Durante la inspección, vigilancia y control a diferentes embalses del país, en especial de aquellos que presentan volúmenes altos por las lluvias atípicas, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica Calima, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.
El embalse es operado por la empresa Celsia, que genera energía para 70 mil hogares y se abastece del Río Calima y el Río Bravo.
Según explicó el Superintendente, durante el recorrido se recopiló información y se verificó sus condiciones operativas, su plan de gestión del riesgo de desastres, sus niveles de llenado y las condiciones de generación de energía.
No hay riesgo
“Este embalse está actualmente en un 97,2% de su volumen útil. Ese 2,8% restante significa 61 cm para que llegue al nivel del vertedero… No se encuentran riesgos de vertimientos que puedan generar afectaciones aguas abajo”; informó el superintendente Durán.
Durante el mes de febrero de 2026, la Superservicios ha realizado visitas de inspección a los embalses de Urrá en Córdoba, Hidroituango en Antioquia y Calima en el Valle del Cauca.
Juan Carlos Díaz Flórez
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...