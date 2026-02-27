“Es muy preocupante”: gobernadora del Tolima por mujer que ingresó armada a evento del uribismo

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada por el episodio que involucró a una dragoneante del INPEC, quien fue descubierta armada y con estupefacientes en medio de un acto público del expresidente Álvaro Uribe y la candidata Paloma Valencia en el municipio de Honda.

En su cuenta personal de X, la gobernadora tildó de grave y preocupante el hecho, que encendió las alarmas entre el uribismo por la seguridad de sus candidatos en medio de la actual contienda electoral.

“Una funcionaria activa del INPEC fue capturada en el parque José León durante un evento político al que asistían el expresidente Álvaro Uribe y la senadora y candidata Paloma Valencia. Portaba una pistola calibre .22, un arma cortopunzante y sustancias psicoactivas. La Policía ha dejado claro que, hasta el momento, no hay evidencia de que existiera intención de atentar contra la actividad. Pero los hechos son muy preocupantes”, escribió Matiz.

La mandataria seccional aprovechó para reclamar avances “rápidos” en la investigación y pidió a las autoridades esclarecer cuanto antes lo ocurrido con la mujer identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, dragoneante de 30 años adscrita a la cárcel de Guaduas, Cundinamarca.

“La democracia en Colombia no puede ni debe verse vulnerada por actos que generen intimidación o pongan en riesgo la vida de las personas. Cualquier amenaza contra el ejercicio político es una amenaza directa contra el país y sus instituciones”, advirtió.

Por último, la gobernadora del Tolima recordó el lamentable atentado contra el desaparecido senador Miguel Uribe Turbay, también dirigente del Centro Democrático, el cual fue cometido precisamente en medio de un acto proselitista. “Situaciones terribles y lamentables, como la de Miguel Uribe Turbay, no pueden repetirse en Colombia”, sentenció.

Caracol Radio pudo establecer que la mujer fue capturada para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y se espera la audiencia de legalización de captura para definir su situación jurídica.