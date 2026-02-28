Cristina Navarro, editora de 6AM W de Caracol Radio, recibió el premio de periodismo Acodefam 2026

Este 27 de febrero, Cristina Navarro, periodista y editora general de 6AM W de Caracol Radio, recibió el premio de periodismo Asociación Colombiana de Defensores de Familia (Acodefam) 2026.

La Asociación destacó el trabajo de Navarro “en defensa de los derechos de la población civil”, por su recorrido de una semana por el sur del departamento del Chocó “donde la gente no vive, sino sobrevive”, lo cual quedó evidenciado en su investigación periodística.

La periodista Cristina Navarro Quesada cuenta con más de 15 años de experiencia, en los cuales se ha enfocado en el territorio y en dar voz a las comunidades, llegando a los sitios más apartados del país para mostrar la realidad de la gente.

Navarro se ha destacado por sus trabajos periodísticos que ponen el foco sobre la vulneración especial a los menores de edad, quienes son obligados por los grupos armados ilegales a prestar un servicio militar obligatorio.

También ha mostrado cómo, por culpa del conflicto armado, los niños no pueden ir a estudiar o han sido víctimas de reclutamiento forzado.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: