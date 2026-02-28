Argentina: senado aprueba reforma laboral de Milei, estos son los puntos clave

A pesar de las protestas ciudadanas, el rechazo sindical y la resistencia de la oposición, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue aprobada.

El Senado argentino convirtió en ley la reforma laboral promovida e impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. La normativa llamada “ley de modernización laboral” ha recibido numerosas críticas por cuenta de las modificaciones en las que reduce beneficios a los trabajadores.

Con carteles como “no a la esclavitud” y cantando el lema “la patria no se vende”, cientos de manifestantes de agrupaciones sociales, gremiales y de izquierda se concentraron desde mediodía ante el Congreso para repudiar la medida.

Los cambios que trae la reforma laboral

El presidente Javier Milei asegura que esta ley busca crear “un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse”, en un país que tiene un 43,3% de su fuerza laboral en la informalidad.

Entre sus puntos clave se incluye:

Nuevo cálculo de indemnizaciones: baja el cálculo de indemnización no se consideran vacaciones, aguinaldos o propinas y se establece que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual.

baja el cálculo de indemnización no se consideran vacaciones, aguinaldos o propinas y se establece que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual. Flexibiliza la jornada laboral: el nuevo esquema laboral permite turnos de hasta 12 horas con un descanso obligatorio de 12 horas. Las horas extras se compensan con horas de descanso, no con pagos.

el nuevo esquema laboral permite turnos de hasta 12 horas con un descanso obligatorio de 12 horas. Las horas extras se compensan con horas de descanso, no con pagos. Cambio en pagos: el salario de los trabajadores puede pagarse en dinero o moneda extranjera como parte de un “salario dinámico”. Las compensaciones adicionales pueden pagarse en especie, alimentos o servicios.

el salario de los trabajadores puede pagarse en dinero o moneda extranjera como parte de un “salario dinámico”. Las compensaciones adicionales pueden pagarse en especie, alimentos o servicios. Flexibiliza las vacaciones: entre empleado y empleador se puede definir la división del descanso en mínimo 7 días.

entre empleado y empleador se puede definir la división del descanso en mínimo 7 días. Regularizar servicios esenciales: los sectores clave deben garantizar el 75% de su operatividad mínima durante una huelga nacional.

los sectores clave deben garantizar el 75% de su operatividad mínima durante una huelga nacional. Regularización de deudas: se condonará hasta el 70% de deudas por falta de pago en aportes a seguridad social.

se condonará hasta el 70% de deudas por falta de pago en aportes a seguridad social. Creación de Fondos de Asistencia Laboral: las empresas darán aportes mensuales a cuentas que se utilizarán para financiar futuros despidos.

La sanción de la ley se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

¿La reforma suma o resta?

Para Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, la reforma es “regresiva” y “está basada sobre una premisa falsa”.

“Está estudiado que en ningún país del mundo la legislación laboral fue determinante para crear o destruir empleo. Eso depende de la política económica”, dijo a la agencia AFP.

Según el instituto de estadística estatal (Indec), 80% de las empresas manufactureras no incorporará personal en los próximos tres meses y 15,7% despedirá empleados.

Protestas en rechazo a la Reforma Laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.

Las principales cámaras empresariales apoyaron el proyecto. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, celebró que la iniciativa busque reducir la cantidad de juicios laborales, aunque advirtió que la creación de empleo “no se resuelve solo con una ley”.

La economía argentina creció 4,4% en 2025, pero lo hizo impulsada por sectores como el agro y la intermediación financiera, mientras se retrajeron sectores como la industria manufacturera y el comercio, que están entre los que más empleo generan.

¿Cómo fue el debate?

En las dos primeras jornadas de debate, mientras los legisladores discutían la reforma, se registraron importantes protestas en la plaza frente al Congreso, con violentos cruces entre la policía y manifestantes.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera, lanzó la semana pasada una huelga general que ralentizó el país. Pero no llamó a marchar este viernes y anunció que priorizará una estrategia judicial cuando la ley ya esté sancionada.

Los argentinos están divididos sobre los méritos de la reforma: según una encuesta reciente, el 48,6% la aprueba y el 45,2% se opone.