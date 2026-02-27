Volante creativo Jarlan Barrera fue presentado como nuevo jugador de Real Cartagena

Real Cartagena confirmó la llegada del volante ofensivo barranquillero Jarlan Barrera, quien arriba como nuevo creativo del equipo con el objetivo de fortalecer el frente de ataque y aportar experiencia en la lucha por el anhelado ascenso.

Barrera, de 30 años, cuenta con una trayectoria en el fútbol profesional colombiano y un paso internacional por el balompié argentino. Su palmarés incluye dos títulos de Liga y tres Copas, logros que respaldan su recorrido y lo posicionan como una de las incorporaciones más importantes este año del proyecto deportivo auriverde, eso sí, sobre el papel.

Hoy el jugador llega sin una pretemporada y tendrá el gran reto de ponerse a punto físicamente con la necesidad que tiene el equipo de contar con su aporte. La afición cartagenera espera que el talento de Jarlan Barrera marque diferencia, y no sea uno de tantos futbolistas que han pasado por la ciudad sin ser noticia.