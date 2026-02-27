Unidad de Tierras activa protección extraordinaria para víctimas climáticas

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) activó medidas extraordinarias para garantizar la protección efectiva de los derechos territoriales de las víctimas del conflicto armado afectadas por la emergencia invernal.

La subdirectora general de la URT, Aura Bolívar manifestó que las lluvias atípicas de enero y febrero han impactado predios objeto de procesos de restitución, generando situaciones de imposibilidad material de retorno en condiciones de seguridad y dignidad.

Dijo que en los 181 municipios cobijados por la declaratoria, se registran 29.475 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), de las cuales 13.622 se encuentran en demanda (etapa judicial) y 5.761 en fase de posfallo.

Asimismo, 385 familias beneficiarias de restitución y de segundos ocupantes han reportado daños y afectaciones derivadas de las inundaciones, principalmente en Antioquia y Córdoba. En este último departamento, la Unidad ha identificado 750 predios afectados, de los cuales 718 cuentan con sentencia de restitución cumplida.

“El presidente suscribió el Decreto 0174 de 2026, que establece, en algunos de sus artículos, medidas específicas para la población que ha participado de procesos de restitución que se vio afectada por la emergencia. En ese sentido, invitamos a todas las poblaciones en los departamentos que tienen la emergencia, para acercarse a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras, conocer las medidas que contempla este Decreto e iniciar la ruta para la implementación de las mismas”, dijo.

Entre las medidas adoptadas se encuentran: tramitar solicitudes voluntarias de compensación en cualquier etapa del proceso, implementación de nuevos proyectos productivos

: frente a la destrucción de estas iniciativas a causa del desastre, la URT queda habilitada para implementar nuevos, protección de comunidades étnicas y articulación institucional entre otros aspectos.