SNR y Alcaldía de San Pablo entregan 103 títulos de propiedad a familias en el sur de Bolívar

San Pablo (Bolívar), febrero 27 de 2026 – SNR – La Superintendencia de Notariado y Registro, junto con la Alcaldía Municipal de San Pablo, localidad del sur de Bolívar, hizo la entrega oficial de 103 títulos de propiedad a 78 madres cabeza de familia y 25 padres jefe de hogar.

Es la primera jornada de formalización que se realiza en esta localidad, incluida en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El resultado se ve reflejado en el centenar de hogares que cumplieron su sueño de tener un techo propio, con el soporte legal que los acredita como dueños reales de su predio.

“Avanzamos en la regularización de la propiedad, un paso fundamental para el crecimiento social y económico de cada región. Estamos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a la vez que fortalecemos y garantizamos la seguridad jurídica inmobiliaria”, explicó el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano.

De acuerdo con el funcionario, desde 2017, han sido entregados 3.846 títulos en territorio bolivarense.

Esta cantidad es parte de la bolsa de más de 150.000 que han sido formalizados en todo el país.

“La articulación entre la Supernotariado y la Alcaldía nos permite generar estabilidad y ofrecerles a estas personas la oportunidad de construir su futuro. Estamos brindándoles bienestar”, afirmó el alcalde del Municipio, Jaír Acevedo Cavadía.

Los habitantes de San Pablo, una tierra marcada por las heridas que el conflicto armado ha dejado en su memoria, hoy tienen la esperanza de consolidar su patrimonio y reestructurar su vida. Quieren dejar atrás largos años de violencia, recrudecida en el sur de Bolívar a raíz del interés de grupos armados ilegales en controlar la economía y las rutas relacionadas con la explotación de oro.