Segunda fase del ‘Malecón de Todos’ impulsará la transformación turística de Magangué y La Mojana

Con el inicio de la segunda fase del proyecto ‘Malecón de Todos’, el municipio de Magangué y la región de La Mojana se preparan para vivir una nueva era turística y de desarrollo urbano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó que esta obra marcará un antes y un después en la historia de la zona: “Es un sueño que cada vez está más cerca de convertirse en realidad. La nueva era turística de Magangué y La Mojana comenzará pronto”.

La intervención contempla la recuperación de fachadas, instalación de cableado subterráneo, nueva pavimentación, reubicación digna de comerciantes y un proceso integral de renovación urbanística que transformará la zona más tradicional del municipio.

Con esta apuesta, el Gobierno Departamental busca dinamizar la economía local, fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas, consolidando a Magangué como un referente de desarrollo en el sur de Bolívar.