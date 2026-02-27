República Dominicana se consolida como destino ideal para colombianos con ANATO 2026 y su ‘roadshow’

Colombia

En un contexto en el que los viajeros han reforzado su interés por destinos del Caribe que combinan conectividad, infraestructura y experiencias diferenciadas, República Dominicana se posiciona como uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos, un dato respaldado por un 2025 histórico y una agenda estratégica de dicho país, que incluyó la realización de su ‘Roadshow Colombia 2026’ y una destacada participación en la 45.ª Vitrina Turística de ANATO.

En ese sentido, Colombia se consolidó en 2025 como el cuarto emisor global de turistas hacia República Dominicana y el segundo dentro de América del Sur, registrando un crecimiento interanual del 19 %. Con 399,340 turistas vía aérea y un total de 400,279 visitantes residentes en Colombia, el país se mantiene dentro del top 5 de mercados emisores a nivel mundial.

Asimismo, los principales emisores dentro de Colombia fueron los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, siendo Bogotá la ciudad número uno y Medellín la segunda. Por ese motivo, aquí le contamos sobre la agenda estratégica de esta isla en el territorio colombiano.

Así se vivió el ‘Roadshow Colombia 2026’

Previo a ANATO, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana reunió en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá a operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas y aliados estratégicos en una jornada enfocada en visión, colaboración y oportunidades de negocio para 2026. El encuentro permitió reforzar la relación comercial bilateral, presentar la diversificación de la oferta turística y destacar los resultados alcanzados en 2025.

Al respecto, durante la jornada se pronunció el Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado: “La relación con Colombia es estratégica y profundamente sólida. Los resultados de 2025 demuestran no solo crecimiento, sino una conexión auténtica con nuestro destino. Seguiremos ampliando la conectividad, fortaleciendo la promoción y trabajando de la mano con nuestros aliados colombianos”, destacó.

República Dominicana se destaca en ANATO 2026

Tras vivir el exitoso roadshow, se realizó la inauguración oficial del stand del país dominicano en la 45.ª Vitrina Turística de ANATO. La jornada, encabezada por Collado y junto a la delegación público-privada dominicana, se dio en un contexto especialmente favorable, ya que entre enero y diciembre de 2025, República Dominicana recibió 11.6 millones de turistas, un 2 % más que en el mismo período del año anterior. De ese total, 7.1 millones llegaron por vía aérea y 2.1 millones a través de cruceros, consolidando al país como uno de los destinos más dinámicos del Caribe.

Durante ANATO, República Dominicana presentó su oferta diversificada más allá del sol y playa, promoviendo destinos como Punta Cana, Miches, Samaná, Puerto Plata y Santiago, con propuestas que integran lujo sostenible, cultura, naturaleza y experiencias gastronómicas.

De esta manera, el país dominicano se proyecta a continuar fortaleciendo su posicionamiento en el mercado colombiano durante 2026, apoyado en mayor conectividad, alianzas estratégicas y una promoción enfocada en la diversificación de experiencias en el destino caribeño.