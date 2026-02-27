Prosperidad Social entregará primero en Sucre los pagos de Colombia Mayor debido a inundaciones

Prosperidad Social entregará primero en Sucre los pagos de Colombia Mayor debido a afectaciones por lluvias

Sincelejo

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que el departamento de Sucre fue priorizado para la entrega de las transferencias monetarias de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor.

Según la entidad, los pagos en el departamento de Sucre comenzarán este viernes el 28 de febrero bajo la modalidad de pico y cédula, debido a las afectaciones que han dejado las lluvias en la región.

En el resto del país, la dispersión de recursos iniciará de manera gradual a partir del 2 de marzo.

En Sucre, 100.223 personas mayores que cumplieron con los requisitos recibirán el subsidio, con una inversión aproximada de 43.985 millones de pesos.

El director de la entidad señaló que la meta del Gobierno nacional es ampliar la cobertura del programa hasta llegar a tres millones de beneficiarios en todo el país.

Asimismo, destacó que la población indígena vinculada al programa aumentó de 69.000 a 148.000 beneficiarios, lo que representa un crecimiento del 114 %.

La gerente regional en Sucre, Ana Milena Álvarez Hernández, afirmó que el programa sigue fortaleciendo la protección económica de los adultos mayores en el departamento.

Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal, conformada por Matrix-Sured y Supergiros, que dispone de más de 31.800 puntos de pago en el territorio nacional.