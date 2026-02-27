Proponen “Semana N” obligatoria en el Congreso para priorizar leyes en favor de la niñez

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images / Long Visual Press

El Congreso de la República podría tener, por primera vez en su historia, una semana legislativa dedicada exclusivamente a debatir y aprobar iniciativas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se trata de una propuesta, denominada “Semana N” (Semana Nacional de la Niñez y la Adolescencia), que estaría buscando que durante la última semana de abril de cada año el Capitolio concentre toda su agenda en temas de infancia.

La iniciativa fue presentada por César Lorduy, luego de su participación en el foro sobre infancia organizado por NiñezYA (alianza de más de 200 organizaciones sociales que impulsa el cumplimiento de diez derechos fundamentales de la niñez).

¿Crisis que no da espera?

Durante el foro, Lorduy advirtió que en Colombia hay 13,8 millones de niñas, niños y adolescentes, el 26% de la población, pero que la inversión y la prioridad política no corresponden a esa realidad.

Según el informe presentado: “La niñez no da espera 2026”, los hechos que ponen como víctimas a los menores en el marco del conflicto armado han crecido 708% (en el primer semestre de 2025).

El documento también alerta sobre:

Un aumento del 129% en la desnutrición aguda entre 2017 y 2024.

Un incremento del 118% en trastornos de ansiedad en adolescentes.

Déficit en inversión: mientras países como Chile y Perú destinan 1,6% del PIB a infancia, Colombia invierte 0,83%.

Baja ejecución presupuestal territorial, que apenas alcanza el 31%.

Estas cifras fueron expuestas en el documento presentado por el congresista durante el foro.

¿En qué consiste la “Semana N”?

Inspirada en el modelo del “Día M” (Día de la Mujer), la propuesta plantea que durante cinco días hábiles:

Exclusividad legislativa:

Las plenarias y las siete comisiones constitucionales permanentes solo podrán debatir y votar proyectos que impacten directa y positivamente los derechos de la niñez.

Control político enfocado:

Se citaría obligatoriamente a ministros como Salud, Educación, Hacienda, Defensa e Igualdad, así como a directores del ICBF y el DNP, para rendir cuentas sobre ejecución presupuestal y cumplimiento de la Política de Estado de Infancia.

Participación vinculante:

Las Mesas de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes y organizaciones como NiñezYA tendrían asiento y uso de la palabra garantizados en las sesiones del congreso.

La medida podría adoptarse inicialmente mediante resolución conjunta de las mesas directivas de Senado y Cámara, y posteriormente consolidarse a través de una ley que le otorgue carácter obligatorio.

Los “10 YA” de la niñez

La propuesta legislativa se articula con los diez ejes urgentes planteados por NiñezYA: salud y nutrición, educación inicial, educación básica y media, ambiente sano, juego, participación, fortalecimiento familiar, protección frente a violencias, justicia restaurativa juvenil y cultura de paz.

Lorduy aseguró que el diagnóstico “está agotado” y que las cifras “ya no soportan más minutos de silencio, exigen horas de legislación y acción”, por lo que considera que una semana exclusiva en el Congreso permitiría destrabar proyectos represados y convertir la infancia en prioridad real de Estado.

De concretarse, la “Semana N” coincidiría con el mes de la niñez en Colombia y marcaría un precedente institucional en la agenda legislativa del país, poniendo en el centro del debate nacional a quienes, según los promotores de la iniciativa, hoy son el 26% de la población pero el 0% de las prioridades.