Nicolás Maduro pidió desestimar su caso ante la justicia de Estados Unidos: esta es la razón

El expresidente venezolano advirtió, por medio de su abogado, que se están negando los medios para facilitar el pago de su defensa. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió por medio de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso en su contra por narcotráfico y corrupción en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.

El argumento de Maduro

La OFAC “se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección” y por ello solicita al tribunal “que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra”, indican los argumentos de la moción.

La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, que tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y que no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren.

El abogado manifestó que, si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.

Sin respuesta de la OFAC

El abogado señala que el 11 de febrero pidió a la OFAC restablecer la licencia original que permite el pago de la defensa de Maduro, pero la agencia “no ha actuado” pese a haber concedido licencias comerciales sobre Venezuela recientemente, y lo ha puesto en conocimiento de los fiscales federales.

En ese sentido, Pollack dijo que de momento solo notificaba al juez de la situación, pero si la OFAC no restablece la licencia, o deniega esa solicitud, presentará “una moción formal solicitando reparación”, lo que conllevará un “calendario” de escritos.

El abogado, además, recordó que en la comparecencia inicial del 5 de enero el juez pidió a la Fiscalía y la defensa coordinarse en la cuestión de las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes adecuadamente.

¿Afecta a Cilia Flores?

El obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro, que está acusado de cargos de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa, Cilia Flores, acusada de delitos similares, especifica.

Maduro, acusado de delitos de narcotráfico y corrupción, se declaró no culpable y tiene prevista su siguiente audiencia judicial el 26 de marzo.