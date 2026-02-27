¿Por qué estaban trabajando en el puente El Triunfo si las obras estaban suspendidas?

Caracol Radio conoció que dos días antes de que se cayera el puente El Triunfo en Moniquirá se había firmado un acta de suspensión de la obra.

Se trata del Acta de suspensión número uno al contrato de obra pública 153 de 2025 suscrita el 23 de febrero por el alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo, el secretario de Infraestructura del municipio, Juan Alejandro Torres Cubides, el contratista a nombre de la Unión Temporal puente El Triunfo 2025, Edwín Marcelino Rodríguez Vargas y la interventora de la obra, Nasly Daniela Galindo Espinel.

Allí se acuerda suspender por un mes la ejecución del contrato por un mes y una vez se apruebe por parte de la gobernación de Boyacá del adicional para darle continuidad al proyecto se deberán reanudar las actividades del contrato.

La pregunta que se hace la ciudadanía en Moniquirá es porqué se estaba trabajando en la obra el 25 de febrero cuando el 23 se había firmado el acta de suspensión de la obra.

