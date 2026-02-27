Poblaciones del norte de Bolívar estarán sin luz por trabajos en subestación de Ternera

ISA ENERGÍA realizará el cambio de uno de los transformadores de potencia de la subestación Ternera en Cartagena, entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Las labores, coordinadas con Afinia, requerirán una interrupción programada del servicio entre las 6:00 p. m. y 9:00 p. m. del sábado y las 6:00 p. m. y 9:00 p. m. del domingo en algunas zonas del norte de Bolívar y el sur del Atlántico.

Con el objetivo de garantizar la confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio de energía, el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, ISA ENERGÍA realizará el cambio de uno de los transformadores de potencia de la subestación Ternera. Estas actividades han sido coordinadas con Afinia, prestador del servicio al usuario final en la región.

Como resultado de las labores, se presentará una interrupción programada del servicio de energía que impactará algunas zonas rurales y urbanas del norte de Bolívar y el sur del Atlántico en los siguientes sectores:

Sábado 28 de febrero

- Municipios San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal (Bolívar).

- Municipios Manatí, Repelón (Atlántico).

Domingo 1 de marzo

- Municipios Calamar, Arroyo Hondo, Mahates (Bolívar).

Urbanización Primero de Enero, zona urbana del municipio de Calamar; Barranca Nueva, Barranca Vieja, El Yucal, Hato Viejo, Pilón, zona rural del municipio de Calamar; zona urbana y rural del municipio de Arroyo Hondo y San Joaquín, Tramo de la vía Calamar- Carreto, zona rural del municipio de Mahates.

ISA ENERGÍA agradeció la comprensión de los usuarios y reitera que estas labores son necesarias para mejorar la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura eléctrica.